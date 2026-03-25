Сомнолог рассказал о главной опасности храпа

Храп повышает риск развития ряда серьезных заболеваний, заявил врач-сомнолог Александр Пальман. О главной опасности храпа он предупредил в беседе с KP.RU.

Врач рассказал, что храп не является болезнью, но может сигнализировать о нарушении дыхания во сне. В некоторых случаях храп переходит в апноэ, при котором дыхание временно останавливается, иногда сотни раз за ночь, что приводит к нехватке кислорода.

По словам эксперта, при таких нарушениях сон становится прерывистым и человек не получает полноценного отдыха. Это может привести к постоянной усталости, снижению концентрации и повышенному риску развития серьезных заболеваний, включая инфаркты, инсульты и гипертонию. Одной из частых причин возникновения апноэ врач назвал лишний вес.

Специалист подчеркнул, что храп, особенно если он сочетается с хронической усталостью, является серьезным поводом обратиться к врачу и пройти лечение.

