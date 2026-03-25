Что делает запах тела резким и неприятным

Биолог Лаура Лопес Маскараке утверждает, что каждый человек имеет индивидуальный запах тела. В разговоре с изданием Infosalus она раскрыла факторы, которые на него влияют.

«Наш запах — результат работы невидимого оркестра, в котором принимают участие железы, бактерии, гены, эмоции и окружающая среда. Каждый человек обладает уникальным запахом, который меняется с возрастом, климатом, питанием или временем суток», — отметила Маскараке.

Так, по ее словам, лук, чеснок и карри делают запах тела более резким, а фрукты и овощи оказывают противоположное действие. Из-за тревоги запах становится более кислым, а из-за страха — неприятным, добавила биолог. Кроме того, свой вклад вносят и хронические заболевания. В качестве примера специалистка привела сахарный диабет: Маскараке отметила, что он придает человеку сладкий запах переспевших фруктов.

Ранее терапевт Карина Вагина рассказала, при каких заболеваниях возникает повышенная потливость. С этой проблемой, по ее словам, сталкиваются люди с эндокринными нарушениями.