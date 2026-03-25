Врач рассказала, какие подсластители могут навредить печени

Подсластители считаются полностью безопасной альтернативой сахара. Однако врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru предупредила, что некоторые сахарозаменители могут нести серьёзные риски для здоровья, в частности для печени.

По словам специалиста, все подсластители делятся на натуральные и искусственные (синтетические). Основную опасность представляют именно синтетические варианты, такие как сукралоза и аспартам.

«Производители сукралозы и аспартама утверждают, что они абсолютно безвредны. Однако риски могут быть связаны с появлением токсических реакций, причём, скорее всего, они будут накапливаться очень долго, — пояснила Мизинова. — Когда у человека возникнут какие-то проблемы с печенью, он никогда не подумает, что эта проблема связана с употреблением им в течение 10-15 лет того или иного напитка с химическим подсластителем».

К натуральным заменителям диетолог отнесла мёд, кленовый сироп и сироп из топинамбура. Их употребление, по мнению врача, особого риска для здоровья не несёт.

Однако эксперт призвала с осторожностью относиться к стевии. Несмотря на природное происхождение, важно учитывать способ её производства. Если стевия прошла серьёзную промышленную обработку с использованием химических компонентов для выделения стевиозида, её натуральность и безопасность могут быть поставлены под сомнение.