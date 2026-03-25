Терапевт назвала обязательные анализы для тех, кто часто болеет ОРВИ

Если человек ловит простуду несколько раз за сезон, проблема может быть не в «слабом иммунитете», а в конкретных и вполне поправимых нарушениях в работе организма. Врач-терапевт Кристина Радина в беседе с Life.ru рассказала, какие анализы нужно сдать в первую очередь, чтобы выявить причину частых ОРВИ.

По словам эксперта, начинать обследование следует с общего клинического анализа крови и базовой биохимии. Это поможет исключить скрытое воспаление и оценить общее состояние организма. Особое внимание терапевт советует обратить на уровень общего белка, который является строительным материалом для клеток иммунной системы.

Следующий важный шаг — проверка на дефициты микронутриентов: на уровень витамина D, группы В, магния, цинка и меди.

Кроме того, специалист рекомендует проверить щитовидную железу, сдав анализ на ТТГ, а также обратить внимание на хронические заболевания. Воспалительный процесс в организме (например, при гастрите) перетягивает ресурсы иммунной системы на себя, и у неё не остаётся сил на борьбу с вирусами извне.

Если базовые показатели в норме, а проблема сохраняется, или наблюдаются частые обострения герпеса, необходима консультация иммунолога или инфекциониста.