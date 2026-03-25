Врач объяснил, как определить опасную диету

Все диеты калорийностью ниже 1 500 калорий опасны, они оказывают общее негативное воздействие на организм из-за несбалансированного состава и чрезмерно низкой калорийностью. Об этом сообщила заведующая Центром липидологии клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Светлана Дербенева.

© Unsplash

"Стремясь снизить вес, люди допускают главную ошибку - не обращаются к врачу-диетологу, резко снижают калорийность рациона, самостоятельно выбирают "голодные" диеты из интернета. Врачи предупреждают - все диеты калорийностью ниже 1 500 калорий опасны, оказывают общее негативное воздействие на организм. Причина: их несбалансированный состав, чрезмерно низкая калорийность, непроверенное действие", - сказала Дербенева на научно-практическом симпозиуме "Ожирение - глобальный вызов XXI века".

Она подчеркнула, что такие диеты снижают качество жизни, снижают приверженность к лечению, приводят к редукции мышечной массы (вместо жира тают мышцы) в связи с низким содержанием в таких диетах белка.

Дербенева отметила, что "правильная стратегия борьбы с лишним весом - соблюдение персональной диеты, подобранной врачом-диетологом, с адекватным повышением физической активности".

"Современная диета для уменьшения массы тела - это индивидуальный план питания, направленный на уменьшение массы тела при низкоуглеводном, низкожировом и низкокалорийном рационе питания, но с физиологической нормой белка. Как увеличить квоту белка в рационе? Увеличить объем порции мясного блюда, добавить растительные белки (бобовые), добавить белковые смеси (специализированные пищевые продукты)", - говорит врач.

На симпозиуме были приведены свежие данные о заболеваемости ожирением. За последние 50 лет распространенность ожирения в мире выросла в два раза. В России ожирение имеют более 30% женщин и более 27% мужчин. При этом в стране отсутствуют данные о доказательствах "омоложения" ожирения: в РФ нет роста ожирения среди детей. Антилидерами по детскому ожирению являются Сибирский, Уральский и Северо-западный федеральные округа. Меньше всего детское ожирение распространено в Южном федеральном округе.