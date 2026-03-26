Длительное пребывание в бане может быть опасно для мужчин с хроническими заболеваниями, а также для тех, кто планирует стать отцом. Об этом сообщает «Абзац медиа со ссылкой на уролога, международного эксперта по вопросам репродуктивного здоровья Бориса Лордкипанидзе.

В период планирования беременности с партнершей врачи советуют мужчинам ограничить посещение бань и саун. Оптимальным считается режим не чаще двух-трех раз в неделю по 10 15 минут. Если у мужчины есть проблемы с репродуктивной системой, на время планирования беременности от бани лучше отказаться вовсе, отметил специалист.

При этом здоровые люди, по словам врача, могут находиться в бане и до получаса, однако многое зависит от температуры и состояния здоровья. Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем более щадящим должен быть режим посещения.

Эксперт пояснил, что высокая температура воспринимается организмом как стресс. В ответ активизируются обменные процессы, усиливается потоотделение и работа сосудов, организм мобилизует внутренние ресурсы для охлаждения. Для здорового человека это обычно не опасно, но для пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и мужчин, планирующих детей, такие нагрузки нежелательны.

«Яички у мужчины находятся вне тела в мошонке, функция которой терморегуляция. Соответственно, во время холода она сокращается, а в жару растягивается, чтобы обеспечить нужный режим. Когда мы создаем искусственное повышение температуры, яичкам некуда деваться, потому что, на каком расстоянии от тела они бы ни находились, окружающая температура зашкаливает. Это способствует ухудшению качества сперматогенеза. Если процедура проходит систематически и длительно, то, безусловно, она отразится на качестве и сперматозоидов, и семенной жидкости.

Ранее в Минздраве России назвали идеальный возраст женщины для рождения ребенка. При этом женщинам без хронических гинекологических заболеваний и факторов риска врачи должны давать базовые рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи. Особое внимание уделяется питанию. Рацион будущей матери должен быть сбалансированным и включать достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. В числе наиболее важных фолиевая кислота, железо, йод, магний, а также витамины группы B, D3 и Е.