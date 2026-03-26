Диетолог объяснил, вредно ли пальмовое масло на самом деле

Опасность пальмового масла связана не столько с самим продуктом, сколько с его избытком в питании и особенностями промышленной обработки, из-за которой часть ценных веществ теряется, а соотношение жирных кислот меняется. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По своему составу пальмовое масло во многом похоже на другие жиры и, как и продукты животного происхождения, содержит насыщенные жирные кислоты. По словам специалиста, эти вещества нужны организму и участвуют в важных биологических процессах.

Само пальмовое масло примерно наполовину состоит из насыщенных жирных кислот, таких как пальмитиновая, стеариновая и другие. Эти кислоты есть и в сливочном масле, и даже в грудном молоке. Они необходимы организму, например для деления клеток и нормального развития. В этом смысле они не являются чем-то чуждым или опасным, – объяснила Соломатина в беседе с Pravda.Ru.

Она уточнила, что в натуральном виде пальмовое масло также содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты и бета-каротин, которые могут частично уравновешивать воздействие насыщенных жиров. Но именно эта часть довольно нестойкая и нередко меняется в процессе промышленной переработки. Масло делают более твердым и стабильным, чтобы оно дольше хранилось и лучше подходило для производства. В результате по своим свойствам это уже не совсем тот продукт, каким он был изначально.

Соломатина подчеркнула, что главная проблема – именно чрезмерное потребление таких жиров. Она отметила, что пальмовое масло широко используют в недорогих продуктах, и нередко человек получает его в большом количестве, даже не замечая этого. А если к этому добавляются другие факторы – несбалансированное питание и нездоровый образ жизни, – это может способствовать образованию холестериновых бляшек. Так что проблема не в самом пальмовом масле, а в его переизбытке, заключила специалист.