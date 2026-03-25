Доктор предупредил об опасности ароматизаторов в общественных местах

Использование ароматизаторов в общественных местах представляет опасность для аллергиков, также как наличие аллергенов в еде из доставки. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

По его словам, ситуация с аллергией "за последние несколько лет серьезно ухудшилась, особенно в больших городах". И важно на уровне государства и общества создавать аллергикам благоприятную среду для жизни.

"Например, часто в общественных местах - отелях, салонах, магазинах - используют ароматизаторы. Но любой из компонентов диффузора или аромамасла может вызвать серьезное осложнение. У астматиков - вплоть до смертельного исхода", - сказал Праздников. "Также и с отеком Квинке от аллергена в доставленной готовой еде", - добавил он.

Среди основных проблем в борьбе с аллергией в России эксперт назвал нехватку аллергологов, при том что "большинство терапевтов и педиатров знают об аллергии не так много и, соответственно, не могут дать точной рекомендации". Из этой проблемы логически вытекает другая, продолжил Праздников.