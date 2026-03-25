Ученый развеял миф о пользе вина

Многие ученые говорят о том, что умеренное употребление вина (около бокала в день) полезно для здоровья, в том числе для работы мозга. Однако, как рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев, это миф.

По словам биолога, анализ результатов почти сотни научных работ, посвященных эффектам умеренного употребления алкоголя, показал, что благотворные эффекты, приписываемые подобной привычке, на самом деле не существуют.

«Крупное исследование UK Biobank с МРТ показало, что неблагоприятные связи с объемом серого и белого вещества видны уже у людей, употребляющих в среднем 1–2 алкогольные единицы в день, а дальше эффект усиливается с ростом дозы. Еще одна работа 2025 года показала, что «защитная» связь умеренного потребления алкоголя с когнитивными тестами исчезает после более жесткого учета дохода, языка и культурных факторов, то есть часть старых «плюсов умеренного вина» может быть следствием смешения, а не реальной пользы алкоголя», — рассказал биолог.

При этом, по словам Москалева, реально положительный эффект на здоровье мозга оказывают базовые принципы здорового питания: есть много фруктов и овощей, потреблять цельнозерновые продукты, выбирать молоко и молочные продукты с низким процентом жирности, включать в рацион рыбу, мясо птицы или другое постное мясо, добавлять орехи и бобовые и снизить потребление соли и сахара.