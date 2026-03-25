Названы самые точные модели тонометров для измерения давления

Самые точные тонометры — валидированные автоматические плечевые модели Omron M3/M6, Microlife BP A6 и Beurer BM 58, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

Точность тонометров определяют клиническая валидация по протоколам Европейского общества гипертонии (ESH), допустимая погрешность ±3 мм рт. ст. и сертификаты ISO.

«Самые точные тонометры — валидированные автоматические плечевые модели Omron M3/M6, Microlife BP A6, Beurer BM 58. Ручные (механические) точны при опытном пользователе, но субъективны — ошибка может быть до 10 мм рт. ст. в зависимости от слуха и зрения измеряющего, что может быть критично. Полуавтоматы достаточно точны (±3 мм рт. ст.), но требуют накачки. Автоматические тонометры (осциллометрические) не уступают полуавтоматическим, погрешность у них та же, их удобно использовать дома, у некоторых моделей есть индикаторами аритмии», — объяснил доктор.

Кроме того, врач отметил, что при выборе между плечевым и запястным тонометром, лучше отдать предпочтение первому, так как у вторых погрешность может составлять от 5 до 10 мм рт. ст., если рука с манжетой находится не на уровне сердца.