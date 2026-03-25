Биолог рассказал, какие препараты лучше всего замедляют старение

Известно около 1000 веществ, способных замедлять старение (геропротекторов). В основном они применяются при лабораторных исследованиях, но есть и те, которые доступны всем. Например, это такие биологически активные добавки, как глицин, астаксантин и L-карнитин, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

© Газета.Ru

«В целом геропротекторы можно разделить на три группы: лекарства, БАДы и вещества, содержащиеся в еде. Среди лекарств самые эффективные — это современные препараты от диабета. Они защищают сердце, мозг и снижают онкологические риски, но их назначает только врач. Более доступный вариант — биологически активные добавки к пище — это природные соединения, такие как глицин, астаксантин и L-карнитин. Они помогают клеткам бороться с износом», — заметил специалист.

Однако простейший способ замедлить старение, по словам Москалева, — это рацион. Важно придерживаться правильного питания.