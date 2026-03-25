Профессор объяснил, кому нельзя есть пельмени

Пельмени — любимое блюдо многих россиян, но для некоторых людей оно может быть опасным. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, кому стоит отказаться от этого продукта или строго ограничить его употребление.

© Чемпионат.com

Как пояснила специалист, одна порция пельменей (200-300 граммов) может содержать до 500-800 килокалорий, много насыщенных жиров и соли. Для здорового человека при умеренном употреблении (небольшая порция раз в неделю) они не опасны. Но есть группы людей, которым пельмени строго противопоказаны.

Полностью исключить из рациона нужно при:

заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит). Жирный фарш и тяжёлое тесто создают огромную нагрузку на поджелудочную, могут спровоцировать сильное обострение, боли и тошноту;

болезнях желчного пузыря (холецистит, жёлчнокаменная болезнь). Жиры стимулируют выброс желчи, что при камнях или воспалении опасно и вызывает приступы боли;

обострении заболеваний желудка и кишечника (гастрит, язва, колит). Тесто, жир и соль раздражают слизистую, провоцируют изжогу, боли и вздутие;

тяжёлых болезнях почек. Избыток белка и соли создаёт дополнительную нагрузку на почки, ведёт к отёкам и ухудшению анализов;

целиакии (непереносимости глютена). Обычное тесто содержит глютен, который вызывает сильную реакцию кишечника;

аллергии на компоненты. Аллергия на пшеницу, яйца, говядину, свинину или специи — прямое противопоказание.

Также ограничить пельмени нужно при сахарном диабете 2 типа и инсулинорезистентности, ожирении и лишнем весе, болезнях сердца, гипертонии, атеросклерозе, подагре. Также минимизировать потребление следует пожилым людям, поскольку высокое содержание соли и жира плохо влияет на сосуды, сердце и пищеварение.

Каневская также отметила, что при подозрении на аллергию или непереносимость компонентов можно пройти тесты ALEX (выявляет истинную аллергию) и FOX (помогает диагностировать пищевую непереносимость).