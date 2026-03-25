Врач объяснил, почему пропуск завтрака ведет к камням в желчном

Регулярный отказ от утреннего приема пищи грозит не только снижением работоспособности, но и серьезными проблемами с желчным пузырем. Врач-гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов предупредил, что люди, ограничивающие себя одним-двумя приемами пищи в день, попадают в группу высокого риска по развитию желчекаменной болезни.

© runews24.ru

Вопрос о необходимости завтрака давно вызывает споры среди сторонников разных систем питания, однако с медицинской точки зрения регулярный пропуск утренней трапезы — это прямой путь к застою желчи и образованию конкрементов.

Гастроэнтеролог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что желчный пузырь нуждается в систематической стимуляции. Когда человек пропускает прием пищи, орган не сокращается должным образом, желчь застаивается, и со временем из нее начинают выпадать кристаллы, формирующие плотные камни.

Помимо механического фактора, важную роль играет и качественное наполнение рациона. Утренний прием пищи, по словам специалиста, необходим для того, чтобы организм с первых часов получал полный набор нутриентов: белки, жиры, полезные углеводы, витамины и клетчатку.

Именно сбалансированный завтрак запускает метаболические процессы, обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает переедание в течение дня. Если же человек ограничивается одним-двумя приемами пищи, он не только лишает себя этих преимуществ, но и создает благоприятные условия для воспалительных процессов в желчевыводящих путях.

Желчекаменная болезнь развивается постепенно и на начальных стадиях может никак себя не проявлять. Однако по мере формирования камней пациенты начинают жаловаться на тяжесть и ноющие боли в правом подреберье, дискомфорт после еды, горечь во рту и нарушения пищеварения.

Острый приступ может возникнуть внезапно, если камень перекроет проток, и тогда потребуется уже экстренная медицинская помощь. Врачи подчеркивают: если человек не имеет хронических заболеваний, требующих специальных диет, отказ от завтрака нельзя считать безопасной практикой.

Специалисты сходятся во мнении, что профилактика желчекаменной болезни во многом зависит от режима питания. Регулярные приемы пищи небольшими порциями, достаточное потребление чистой воды и включение в рацион растительных масел помогают поддерживать желчный пузырь в тонусе. Игнорирование этих простых правил, особенно на фоне малоподвижного образа жизни, может обернуться длительным лечением и даже хирургическим вмешательством.

