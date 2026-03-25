Биолог предупредил о смертельной опасности ландышей

Сок и плоды ландыша опасны для человека и могут привести к остановке сердца. Об этом сообщил кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

По словам специалиста, растение содержит сердечные гликозиды, которые используют в медицине. Он отметил, что при попадании в организм плодов или сока ландыша возникает риск серьезного отравления, которое может закончиться остановкой сердца.

Филин добавил, что в Московском регионе ландыши обычно появляются в мае — июне. В этот период люди чаще сталкиваются с растением в природе и могут недооценивать его опасность. Биолог предупредил, что собирать незнакомые растения не стоит.

Если вы не знаете, что это за растение, лучше его не трогать. Милый букетик может, к сожалению, привести к очень большим проблемам со здоровьем, — сказал Филин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что главным «врагом» кошек среди цветов является лилия. Для питомцев она не просто вредна, а смертельно опасна. Даже пыльца, попавшая на шерсть, а потом на слизистую, может вызвать острую почечную недостаточность за несколько часов, предупредила флорист Арина Школина.