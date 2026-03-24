Названо самое простое и недооцененное средство для поддержания здоровья

Врач-терапевт Ольга Блинкова назвала воду самым простым и недооцененным средством для поддержания здоровья. Об этом она рассказала в интервью изданию aif.ru.

По словам доктора, вода помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшает работу почек и поддерживает водный баланс организма. Врач пояснила, что при недостатке жидкости концентрация глюкозы возрастает, а почки не могут эффективно выводить продукты обмена, что негативно сказывается на самочувствии.

Кроме того, специалистка отметила, что вода помогает контролировать вес и бороться со стрессом. По ее словам, регулярное употребление жидкости снижает выработку кортизола и вазопрессина, уменьшает аппетит и помогает не переедать.

Блинкова также подчеркнула, что расчет нормы жидкости лучше согласовывать с врачом, особенно если у человека есть заболевания сердца или почек.

Ранее людей с гастритом предупредили об опасности жестких диет. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова считает, что пациентам с этим диагнозом нужно питаться как можно более разнообразно.