Тренер дал советы по профилактике варикоза

Варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект, а серьезное заболевание, которое может привести к неприятным последствиям. С проблемой можно столкнуться не только из-за плохой наследственности, но и если вы ведете преимущественно сидячий образ жизни. Но хорошая новость заключается в том, что есть эффективные меры для профилактики. Рассказываем какие.

Что такое варикоз?

Представьте себе вены как трубы, по которым кровь возвращается к сердцу. Внутри этих труб есть специальные клапаны, которые не дают крови течь обратно вниз под действием силы тяжести. Когда эти клапаны ослабевают или повреждаются, кровь начинает застаиваться в венах, особенно в ногах. Это приводит к расширению вен, они становятся видимыми под кожей, приобретают синеватый или фиолетовый оттенок и могут выглядеть как «звездочки» или «паутинки».

Основные причины варикоза

Наследственность — если у ваших близких родственников был варикоз, риск его развития у вас выше.

Пол — женщины более подвержены варикозу из-за гормональных изменений, связанных с беременностью и приемом противозачаточных средств.

Возраст — с возрастом стенки вен становятся менее эластичными.

Сидячий или стоячий образ жизни — длительное пребывание в одной позе нарушает нормальный кровоток.

Избыточный вес — лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на вены.

Беременность — увеличение объема крови и давление растущей матки на вены могут спровоцировать заболевание.

Травмы ног — повреждения могут нарушить работу венозных клапанов.

Симптомы варикоза

Видимые расширенные вены — синие или фиолетовые, извитые, выступающие над поверхностью кожи.

Ощущение тяжести и усталости в ногах — особенно к концу дня.

Отеки ног — чаще всего в области лодыжек.

Боль и жжение в ногах — могут усиливаться после длительного стояния или сидения.

Судороги в икроножных мышцах — особенно ночью.

Изменение цвета кожи — в запущенных случаях кожа может стать темнее, приобрести коричневатый оттенок.

Профилактика варикоза

Предотвратить проблему можно с помощью физических нагрузок. Главная их задача — улучшение кровообращения и укрепление мышц ног, которые помогают «проталкивать» кровь вверх к сердцу. Важно выбирать те виды активности, которые не создают избыточного давления на вены и не перегружают их. Топ-тренер, специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова рассказала, какие физические нагрузки помогут для профилактики варикоза.

Работайте с подвижностью тазобедренных суставов, с крестцом и поясницей. Часто проблемы именно в них, и варикоз может быть их следствием. Подойдут упражнения из пилатеса, стретчинг, легкие зарядки, лечебная физкультура.

Укрепляйте свод стопы, развивайте подвижность стоп, уделяйте внимание пальцам на ногах. Тут подойдет разминка с МФР-мячом или его аналогом.

Плавание и умеренные кардиотренировки — прогулки, занятия на велосипеде или эллипсоиде.

«Как помогают физнагрузки? Вы двигаетесь, мышцы включаются, ускоряется лимфоток и кровообращение. Но помните, если у вас силовая тренировка на ноги или ягодицы, растягивайте бедра в течение занятия», — советует тренер.

Чего избегать

Тяжелых весов. Умеренные веса или упражнения с собственным весом допустимы. Важно: если у вас сильный варикоз, не тренируйтесь с латексными резинками на бедрах или голенях.

Осевых нагрузок — например, становой тяги и других подобных упражнений. Для рук отягощения допустимы.

Статичных упражнений или положений, где есть чрезмерная нагрузка на мышцы или натуживание. К этому относится и положение, когда вы долго сидите без движения.

МФР-роллов. Не затрагивайте им участки с варикозом. Перкуссионные массажеры также не рекомендованы.

«Как альтернатива, подойдет легкий массаж ладонями или растяжка — для улучшения гибкости и расслабления», — уточняет наш эксперт.

Что еще поможет

Давайте себе гармоничную разнообразную нагрузку — чередуйте упражнения на ноги со спиной, грудью или руками. Так вы усилите отток крови от ног.

Сделали упражнения на нижнюю часть тела — отдохните 1-2 минуты: полежите, потрясите ногами, поднимите их вверх.

Практика, чтобы снять напряжение в ногах: