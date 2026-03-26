Фитнес-тренер рассказал, что нужно для весенней перезагрузки организма

После долгой зимы, когда в рационе преобладала более калорийная пища, а физическая активность снижалась, организм начинает перестраиваться на весенний лад: ускоряется метаболизм, повышается уровень энергии и возникает естественное желание больше двигаться. Чтобы помочь телу адаптироваться к активному образу жизни без чувства усталости, важно скорректировать питание. Какие продукты работают на весеннее обновление и помогают встретить лето в хорошей форме, в беседе с «Чемпионатом» рассказал фитнес-тренер Александр Карпов.

Белая рыба

Первой в списке необходимых продуктов эксперт называет белую рыбу: треску, хек и минтай. Эти сорта отличаются лёгкостью, высокой питательной ценностью и помогают сохранять баланс между физической активностью и восстановлением.

«Рыба содержит полноценный белок, необходимый для мышечной ткани, жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сосудов и участвуют в клеточном обновлении. Омега-3 помогают поддерживать баланс витаминов и микроэлементов, создавая тот самый «эффект свежести», которого многие ждут к лету», — пояснил тренер.

Специалист рекомендует включать белую рыбу, особенно минтай, в меню минимум два-три раза в неделю.

Цельнозерновые продукты

Весной организму особенно важно получать медленную и стабильную энергию. Гречка, овсянка, булгур и киноа помогают поддерживать обмен веществ и уровень энергии в течение дня. Эти продукты богаты пищевыми волокнами, витаминами группы В и минералами, которые поддерживают нервную систему и предотвращают перепады сил и настроения.

Кисломолочные продукты

Натуральный йогурт, кефир, ряженка и творог — источники пробиотиков и легкоусвояемого белка. Они поддерживают микробиоту кишечника, улучшают пищеварение и помогают организму эффективнее усваивать витамины и минералы. Включение таких продуктов в рацион помогает сохранить энергию и хорошее самочувствие в период весенней перестройки организма.

Листовая зелень

С первыми тёплыми днями на прилавках появляется свежая зелень: шпинат, петрушка, руккола, молодой салат. Эти продукты насыщены витамином С, магнием и антиоксидантами, которые поддерживают клеточное обновление и работу нервной системы, а также служат источником клетчатки. Регулярное добавление зелени в рацион помогает поддерживать лёгкость, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает уровень воспалительных процессов.

Александр Карпов подчёркивает, что весеннее обновление рациона не требует жёстких диет. Достаточно постепенно добавлять в меню продукты, поддерживающие организм.