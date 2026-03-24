Перечислены фрукты, которые помогут весной восстановить силы

С приходом весны многие жалуются на упадок сил и сонливость. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru объяснила, какие фрукты помогут организму восполнить нехватку витаминов и вернуть энергию.

По словам специалиста, в межсезонье организм чаще всего испытывает лёгкий дефицит витамина D, железа, витаминов группы B и магния. Именно это становится причиной снижения работоспособности и постоянной усталости.

«Чаще всего весной речь идёт не о настоящем авитаминозе, а о лёгком дефиците витаминов, что может снижать уровень энергии. Бороться не надо, нужно сбалансировать рацион», — пояснила Кованова.

Эксперт предупредила, что бесконтрольный приём витаминных добавок может навредить: переизбыток витаминов так же опасен, как и их нехватка. Принимать добавки стоит только после анализов, подтверждающих дефицит.

Вместо этого диетолог посоветовала сделать ставку на три фрукта, которые сейчас особенно полезны – апельсин, грейпфрут и киви. Они богаты витамином C и калием, которые поддерживают иммунитет и помогают организму проснуться после зимы.

Однако есть и нюанс: людям с повышенной кислотностью желудка цитрусовые стоит употреблять с осторожностью.