Модель объяснила, как сбросить 15 кг без мучений

Мечтаете о стройной фигуре, но перспектива голодовок и изнурительных тренировок вызывает ужас? Не спешите отказываться от мысли о красивом теле, ведь похудеть даже на 15 кг можно и без жестких ограничений. Главное — не гнаться за быстрым результатом, а делать все с умом, терпением и любовью к себе.

Модель, блогер и эксперт в сфере моды и красоты Анна Ковенкова рассказала на своем примере, как не только сбросить лишнее, но и надолго сохранить результат.

Основное правило — регулярность и терпение

Похудеть без жестких ограничений вполне реально, если подойти к этому процессу разумно и постепенно. Главное — не стремиться к быстрому результату любой ценой, а изменить образ жизни так, чтобы новые привычки стали естественными.

«В моделинге тема "быстрых минусов на весах" звучит постоянно, и я видела как здоровые подходы, так и откровенно вредные. Поэтому мой главный принцип — любые изменения веса должны происходить без экстремальных методов и без вреда для здоровья», — рассказывает Анна.

По словам модели, она сама проходила через серьезную трансформацию и в какой-то момент похудела на 15 кг. Но речь не о быстрой потере веса, а постепенной работе с питанием и режимом вместе со специалистом. Анна поделилась своим планом, который поможет избавиться от лишнего.

1. Спорт

Чтобы от тренировок был результат, нужна регулярность, постепенное повышение нагрузок и восстановление. Если вам нужно подтянутое тело, то такой результат дадут силовые тренировки, в то время как кардио поможет снизить вес и увеличить выносливость.

«Когда я перестала бояться силовых (например, перекачаться), форма стала стабильнее. Перекачаться без специального питания, режима и генетики очень сложно, а вот стать сильнее и плотнее по мышцам реально практически всем», — поясняет наш эксперт.

Силовая тренировка от Анны

Разминка: 5-10 минут (легкое кардио/суставная разминка).

Основная часть: 4-6 упражнений на крупные группы мышц (присед/тяга/жим/тяги на спину/выпады/кор).

5-10 минут доделать: мобилити, ягодицы, осанка, дыхание.

Заминка: 3-5 минут, чтобы не улетать из зала на адреналине.

«Я чаще выбираю кардио и функциональные форматы: ходьбу, дорожку под наклоном, эллипс, падел, домашние тренировки с собственным весом. Плюс йога, горячая йога, пилатес — это то, что я действительно люблю и куда возвращаюсь регулярно», — отмечает модель.

Что касается акцента только на силовых упражнениях, то они дают необходимую плотность и мышечный тонус, но усталость от таких тренировок гораздо быстрее. По словам нашего эксперта, для женщины, которая живет в плотном графике, устойчивость важнее идеальной схемы.

«Когда я делала слишком много интенсивных тренировок на фоне дефицита, у меня рос кортизол — появлялись отеки, вес "стоял", настроение ухудшалось. Поэтому сейчас я выбираю нагрузки, которые поддерживают меня, а не выбивают», — признается модель.

Как сейчас выглядит тренировка Анны

Кардио — это база для выносливости, лимфотока, легкости в теле.

Йога и пилатес — это осанка, глубокие мышцы, связь с телом, снижение стресса.

Горячая йога — работа с расслаблением и восстановлением.

Падел — движение через удовольствие и азарт.

Танцы — тоже про удовольствие, а еще про гибкость и красоту движений.

Домашние тренировки — способ не выпадать из режима, когда нет времени на зал.

Самомассаж (роллы, мяч, мягкая мобилизация) — часть системы восстановления.

1-2 раза в неделю можно добавить упражнения с весом или резинками, чтобы поддерживать мышечный каркас.

«Регулярная аэробная нагрузка улучшает чувствительность к инсулину, работу сердечно-сосудистой системы. Умеренное кардио помогает снижать уровень стресса, пилатес и йога укрепляют стабилизаторы, что важно для спины и шеи. Отдельно скажу про самомассаж: раньше я воспринимала его как "опцию". Сейчас это обязательная часть системы. Мышцы, фасции, лимфоток — все это влияет на визуальное ощущение тела не меньше, чем сама тренировка», — рассказывает наш эксперт.

Чтобы поддерживать результат, важно движение почти каждый день, но разной интенсивности. 2-3 раза в неделю кардио или падел, 1-2 раза йога/горячая йога или пилатес, 1-2 короткие домашние тренировки. Плюс активная ходьба, ежедневные зарядки и самомассаж.

«Я не сторонник менять все каждые две недели. Прогресс требует повторения. Но я корректирую формат, если чувствую плато по выносливости или телесным ощущениям, перестаю получать удовольствие, меняется график жизни, то тело начинает сигнализировать усталостью или зажатостью. Обычно раз в 6-8 недель я могу добавить новый элемент», — объясняет Анна.

2. Питание

Конечно, для эффективного снижения веса важен не только спорт, но и правильное питание. Здесь принцип тот же, только первые результаты приходят быстрее.

«Первое, что я делаю, когда хочу убрать пару килограмм — убираю продукты, которые провоцируют отеки. Это, как правило, очень соленая еда, полуфабрикаты, большое количество сахара и ультра-переработанных продуктов. Именно этот шаг часто дает самый быстрый эффект — вес немного снижается просто за счет ухода лишней жидкости», — рассказывает модель.

Следите, чтобы в каждом приеме пищи был белок: рыба, яйца, птица, творог или йогурт. Это помогает дольше чувствовать сытость и не переедать вечером. Также на тарелке должны быть овощи и сложные углеводы — например, крупы или цельнозерновой хлеб.

Ежедневно пейте достаточное количество воды. Она помогает ускорить обмен веществ и уменьшить чувство голода. Анна:

«Парадоксально, но когда я начинаю пить воду, отеки часто становятся меньше. В периоды активной работы и перелетов я замечала, что организм может задерживать жидкость именно из-за ее нехватки».

Режим питания тоже важно соблюдать. Старайтесь есть в одно и то же время, избегайте тяжелой пищи и поздних ужинов.

«Из личного опыта могу сказать, что если ужин слишком поздний или очень тяжелый, утром весы почти всегда показывают плюс. Поэтому перед съемками я стараюсь ужинать чем-то легким: например, рыбой или творогом с овощами», — рассказывает наш эксперт.

Здоровое снижение веса не должно происходить через крайности. Если вы хотите устойчиво изменить вес, лучше рассматривать питание и тренировки как долгосрочную систему, а не как временную «экстренную меру».