Нутрициолог развенчал миф о раздельном питании

Популярная теория раздельного питания не имеет под собой научных оснований. Дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова в беседе с NEWS.ru рассказала, что желудочно-кишечный тракт человека эволюционно приспособлен к перевариванию смешанной пищи и нет никакой необходимости разделять белки и углеводы по разным приёмам.

Как пояснила эксперт, мифы о несовместимости продуктов, когда мясо рекомендуют есть отдельно от хлеба, регулярно будоражат умы сторонников здорового образа жизни. Однако современные исследования в области гастроэнтерологии подтверждают: наш организм вырабатывает ферменты для расщепления всех типов пищи одновременно, причём этот процесс запускается ещё до того, как еда попала в рот.

«Доля истины в раздельном питании есть, но дело вовсе не в магии кислой и щелочной среды», — подчеркнула Попова.

По её мнению, реальная проблема заключается не в сочетании продуктов, а в общей перегрузке ферментативной системы. Организм может не справиться с едой, если в одной порции содержится чрезмерное количество калорийной и тяжёлой пищи.

Особую опасность, по словам нутрициолога, представляет собой «тройной удар» по поджелудочной железе, который наносит сочетание простых углеводов, обилия жиров и тяжёлых белков.

Чтобы избежать тяжести и помочь пищеварению, Юлия Попова советует минимизировать употребление «тяжёлого трио»: жирного мяса, большого количества масла и крахмалистого гарнира. Например, шашлык она рекомендует есть не с картофелем, а с большим количеством зелени и свежих или приготовленных на гриле овощей.