Эксперт рассказал, чем полезна процедура оксигенации

Реаниматолог АО «Медицина» Игорь Гатитулин объяснил в беседе с «Чемпионатом», чем полезна процедура оксигенации. Во время сеанса человек располагается в герметичной лечебной барокамере, где вдыхает 100% медицинский кислород.

«Главное преимущество метода в том, что он воздействует не на симптомы, а на причину многих нарушений — кислородное голодание тканей. В отличие от лекарственной терапии, гипербарическая оксигенация помогает организму восстановить собственные ресурсы, улучшая обмен веществ на клеточном уровне без побочного воздействия на организм. Уже после нескольких сеансов многие пациенты отмечают повышение концентрации внимания, улучшение сна, ускорение заживления ран и общее чувство лёгкости», — сказал эксперт.

Метод не вызывает аллергических реакций, не влияет на печень или почки и может применяться в сочетании с другими видами лечения и реабилитации. Индивидуальные барокамеры обеспечивают оптимальный уровень комфорта и минимизируют риск инфекций, что особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом.