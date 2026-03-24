В чем опасность неправильно подобранной обуви

Ношение неудобной обуви может обернуться не только мозолями и усталостью к вечеру. Врач общей практики, гериатр Елена Павлова в беседе с NEWS.ru рассказала, что неправильно подобранные ботинки способны спровоцировать серьёзные нарушения опорно-двигательного аппарата — от деформации стоп до проблем с позвоночником.

По словам специалиста, тесная и узкая обувь или модели на абсолютно плоской подошве со временем меняют форму стопы. Это приводит к развитию поперечного или продольного плоскостопия, появлению болезненной «косточки» у основания большого пальца и даже деформации пальцев по типу «молоткообразных».

Однако последствия не ограничиваются стопами. Из-за того, что стопа перестаёт выполнять свои амортизирующие функции, нарушается биомеханика всей ноги.

«Стопа работает не так, как нужно, при этом нарушается вращение голени и бедра. Это вызывает артроз голеностопного сустава и боли в коленях», — пояснила Павлова.

Кроме того, сбой в работе стопы ведёт к перекосу таза и неравномерной нагрузке на позвоночник. В результате ускоряются дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках, что грозит появлением протрузий. Из-за общего дисбаланса тела может формироваться хроническая зажатость в шейном отделе.