Какая микрозелень наполнит тело здоровьем до краев

Врач Михель рассказала, какие виды микрозелени считаются самыми ценными по составу. В числе фаворитов – брокколи, кресс-салат, руккола, горох и злаковые культуры.

© Vse42.ru

Микрозелень все чаще выбирают те, кто хочет сделать питание полезнее и добавить в меню больше витаминов и антиоксидантов. Но, как оказалось, универсального чемпиона среди нее нет. Ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии СГМУ имени В. И. Разумовского Надежда Михель пояснила: у каждого вида есть свой набор полезных веществ, поэтому искать один идеальный сорт не стоит. Об этом пишет телеканал "Саратов 24".

– После срезки за два часа микрозелень теряет до 70% полезных элементов, поэтому лучше использовать ее сразу, – отметила эксперт.

По содержанию витаминов C, B, K, A и минералов особенно выделяются брокколи, кресс-салат, руккола, горох и злаки. Брокколи ценят за сульфорафан – сильный антиоксидант, а еще за витамины A, C, K, железо и клетчатку.

Горох считается одним из лидеров по содержанию витамина C и фолиевой кислоты, которые важны для кожи и зрения.

Руккола богата минералами и фолиевой кислотой, помогающей поддерживать иммунитет.

Кресс-салат дает организму витамины A, C, K, кальций и антиоксиданты, которые помогают сохранять общий тонус.

При этом и другие виды микрозелени тоже не стоит сбрасывать со счетов. Например, кинза содержит много каротиноидов, особенно лютеина: они полезны для зрения и способствуют выведению тяжелых металлов из организма.

Для женского здоровья специалист рекомендует подсолнечник – в нем много витаминов A, B, D, E и бета-каротина. А злаковые культуры хороши высоким содержанием витаминов группы B, в частности B1 и B5, которые важны для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Также эксперт отметила, что максимальную пользу можно получить, если сочетать разные виды микрозелени и не подвергать их термической обработке.