Врач объяснила, какие приемы пищи опасны для поджелудочной

Необязательно есть жирную пищу или налегать на шашлык, чтобы "заработать" панкреатит. Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева ответила на вопросы читателей своего блога, касающиеся коварной болезни.

Напомним, что панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Для последней важно не только то, что вы едите, но и то, как вы это делаете. Например, многие люди не успевают нормально позавтракать и потом едят на бегу. Или же принимают пищу уже на работе, в спешке, в состоянии нервного напряжения. Еще один вариант - в состоянии гнева и злости. Если постоянно это практиковать, то можно получить приступ острого панкреатита, когда происходит повреждение клеток поджелудочной железы, развивается тяжелейшее нарушение, некроз тканей. Это опасно для жизни.

"В каком состоянии вы садитесь за стол - это имеет значение. А также то, как долго вы пережевываете еду. Питание при панкреатите зависит от фазы заболевания - ремиссия или обострение. Во втором случае это легкие продукты, чаще всего углеводы. Потому для переваривание жирного мяса, белка требует много ресурсов. Предпочтительны термически обработанные продукты. Варка на пару, тушение", - объяснила врач.

Можно ли есть шашлык, если у человека панкреатит? Такой вопрос волнует многих пациентов.

По словам врача, что касается мяса, то все зависит от того, как себя чувствует человек. Если это обострение болезни, то шашлыка ему и не захочется, "организм отвергнет тяжелую пищу". В ремиссии можно съесть немного приготовленного на мангале мяса, но тут надо проконсультироваться с лечащим врачом.