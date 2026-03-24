Когда витамин D может только навредить

Избыток популярного витамина может привести к серьезным проблемам с почками и сердцем.

Врач-эндокринолог Анастасия Игнатиади (НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России) предостерегла россиян от бесконтрольного приема витамина D. Несмотря на растущую популярность добавок и данные об их пользе, специалист подчеркнула, что самолечение опасно.

Избыточное потребление может вызвать гиперкальциемию, а также привести к нарушениям функции почек и сердечно-сосудистой системы. Врач настоятельно рекомендовала перед началом приема сдать анализы и проконсультироваться со специалистом, а не ориентироваться на советы из интернета – передает 360.ru со ссылкой на "Известия".