Минздрав ввел новое правило для мужчин в возрасте от 18 до 49 лет

Российских мужчин, которые регулярно посещают бани и сауны, будут направлять на исследование качества спермы в рамках диспансеризации. Такое требование содержится в новых методических рекомендациях Министерства здравоохранения по оценке репродуктивного здоровья граждан. Документ уже вступил в силу в 2026 году.

Суть нововведения проста: при прохождении диспансеризации мужчины заполняют анамнестическую анкету. Один из вопросов звучит буквально так: «Посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?» Если ответ положительный, пациент автоматически направляется на второй этап обследования — базовое исследование качества спермы (спермограмму).

После получения результатов мужчину ждет консультация врача-уролога. Цель — выявить возможные риски нарушений репродуктивного здоровья на ранней стадии и своевременно назначить необходимую терапию. Медики давно предупреждают: регулярное перегревание области малого таза может негативно влиять на качество сперматозоидов, снижая их подвижность и концентрацию.

Новые правила распространяются на мужчин в возрасте от 18 до 49 лет — именно этот диапазон определен Минздравом как репродуктивный. Женщины проходят аналогичную диспансеризацию в возрасте 18–49 лет, но для них критерии отбора на дополнительные обследования иные. В рекомендациях уточняется, что спермограмма проводится бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, к которым теперь отнесено и регулярное посещение бань.

В Минздраве поясняют, что решение основано на данных многолетних наблюдений. Перегревание — один из факторов, который может приводить к временному или стойкому ухудшению фертильности. Спермограмма позволяет объективно оценить состояние репродуктивной системы и, при необходимости, скорректировать образ жизни или назначить лечение.

Диспансеризация репродуктивного здоровья (ДОРЗ) проводится в рамках общей диспансеризации населения, но имеет свою специфику. Для женщин предусмотрены осмотры акушером-гинекологом, цитологические исследования и УЗИ органов малого таза. Для мужчин ключевыми стали урологические осмотры и, теперь уже, спермограмма при наличии факторов риска.

Нововведение уже вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. Одни пользователи восприняли его с юмором, другие — с недоумением. Однако врачи напоминают: речь идет не о запрете на посещение бань, а о дополнительной диагностике для тех, кто входит в группу риска. Баня и сауна при правильном подходе полезны для здоровья, но их чрезмерное увлечение действительно может сказаться на репродуктивной функции.

В Минздраве подчеркивают: диспансеризация репродуктивного здоровья — это добровольная процедура, но ее прохождение рекомендовано всем гражданам в соответствующем возрасте. Обследование позволяет не только оценить текущее состояние, но и вовремя заметить изменения, которые могут повлиять на возможность иметь детей в будущем. И если для этого придется ответить на несколько вопросов о своих привычках — возможно, это небольшая цена за сохранение главного.

Минздрав добавил семь онкоскринингов в диспансеризацию.

Голикова назвала возраст до 24 лет самый правильным репродуктивным возрастом.