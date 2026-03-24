Чем полезен для здоровья медвежий лук

Медвежий лук, он же дикий чеснок, а также колба, уже понемногу появляется на российских прилавках. Специалисты напомнили россиянам, чем именно полезна для здоровья эта ароматная и острая зелень.

© Vse42.ru

Снег ещё не везде успел окончательно растаять, а на некоторых рынках России уже можно увидеть бабушек с пучками молодой черемши. Сезон у неё совсем недолгий – всего 3–4 недели, так что лучше не зевать и успеть взять от неё всё самое ценное. Нутрициолог Антон Иванов напомнил, какими полезными свойствами славится эта зелень.

– Черемша – это настоящий витаминный допинг после зимы. В ней много витамина С, витаминов группы В, калия, магния. Она укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и помогает организму быстрее восстановиться, – поделился эксперт.

Больше всего пользы черемша приносит в свежем виде – именно так в ней сохраняется максимум витаминов. А вот термическая обработка и маринование с уксусом заметно уменьшают часть её полезных качеств.

Свежая черемша влияет на организм сразу в нескольких направлениях:

Помогает уменьшать воспаление – может облегчать состояние при ревматоидном артрите, но лечение не заменяет;

Улучшает кровообращение – это полезно для сердца и сосудов;

Поддерживает иммунитет – благодаря высокому содержанию витамина С помогает в сезон простуд;

Стимулирует работу мозга – за счёт улучшения притока крови способствует памяти и концентрации;

Помогает лучше усваивать железо – хорошо сочетается с продуктами при анемии;

Способствует очищению организма – помогает выводить токсины и поддерживает здоровье печени и ЖКТ.

При этом важно не забывать: черемша – это всё-таки еда, а не лекарство. Как отмечает эксперт, она действует как природный антисептик. Если пожевать свежий лист всего пару минут, во рту станет меньше вредных микробов. Но и тут важна умеренность: в день рекомендуется съедать не больше 15–20 листьев.