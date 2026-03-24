Кардиолог объяснил, какой фрукт надо есть вечером для крепкого сна

Два киви перед сном могут помочь снизить тревожность и улучшить качество сна — такой эффект обусловлен сочетанием клетчатки, витаминов С, В и антиоксидантов. Об этом рассказал испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию El Confidencial.

По словам специалиста, киви содержит несколько веществ, которые могут положительно влиять на нервную систему. В частности, в этом фрукте много клетчатки — растительных пищевых волокон, которые помогают поддерживать здоровую работу кишечника. Состояние кишечной микрофлоры, в свою очередь, связано с так называемой осью «кишечник — мозг» — системой сигналов между пищеварительной и нервной системами, влияющей на настроение и уровень тревожности.

Кроме того, киви богат витамином С и антиоксидантами. Антиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных активными молекулами кислорода. Такие повреждения могут усиливать воспалительные процессы и стрессовые реакции в организме.

Еще один важный компонент киви — фолаты. Это соединения группы витамина B9, которые участвуют в работе нервной системы и помогают поддерживать баланс нейромедиаторов — химических веществ, через которые клетки мозга передают сигналы друг другу.

По словам Рохаса, регулярное употребление киви может не только снизить уровень тревожности, но и повлиять на сон.