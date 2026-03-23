Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

Приложения для отслеживания сна могут вызывать стресс у некоторых людей, рассказал норвежский психолог Хокон Лундеквам Берге. О том, что этот популярный способ улучшения качества ночного отдыха может быть опасен, он предупредил в разговоре с изданием Mirror.

© Lenta.ru

Изучив данные 1000 человек, пользующихся трекерами сна, ученый обнаружил, что около 15 процентов респондентов заявили об улучшении качества сна, а 2,3 процента — об ухудшении. Наиболее распространенным негативным эффектом было усиление беспокойства по поводу сна — об этом рассказали 17 процентов опрошенных.

Чаще сообщали об отрицательных последствиях использования таких приложений тревожные люди с бессонницей — они были более склонны к негативным мыслям и беспокойству по поводу сна. Также они проявляли повышенное внимание к угрозам, связанным со сном, и переживали, что что-то помешает им отдохнуть.

Таким людям Берге рекомендовал отказаться от использования трекеров и, например, снимать умные часы на ночь.

«В этом случае стоит просто прислушиваться к своему организму и ложиться спать, когда вы действительно чувствуете усталость. Кровать и спальня должны ассоциироваться со сном. Если вы отправитесь в постель раньше, чем ваше тело будет готово ко сну, то будете долго лежать с открытыми глазами, что может еще больше усугубить ваши проблемы со сном», — дал совет психолог.

