Диетолог определил идеальную дозу какао для здоровья

Какао может стать отличной заменой утреннему кофе или полезным десертом в обед, однако важно знать меру. Врач-диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала о пользе этого напитка и назвала безопасную для здоровья дозировку.

По словам специалиста, натуральное какао богато полезными веществами. В его составе содержатся флаванолы, магний и теобромин, которые благотворно влияют на тонус сосудов.

Диетолог подчеркнула, что вся польза относится исключительно к натуральному продукту, который варят без добавления сахара. Чтобы улучшить вкус такого напитка, она рекомендует добавлять специи. При этом употреблять его можно ежедневно, но не более одного стакана в день.

Однако тем, кто предпочитает быстрорастворимые варианты, стоит быть осторожнее. Продукт с содержанием сахара диетолог советует ограничить одним стаканом в неделю.