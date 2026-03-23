Врач предупредила о возникающем после одной бессонной ночи «порочном круге»

Врач Диана Диас Риццоло заявила, что всего одна бессонная ночь имеет неочевидное и при этом неприятное последствие для здоровья. Ее слова приводит издание Men's Health.

Как пояснила Риццоло, после одной бессонной ночи нарушается регуляция уровня глюкозы в крови, а также гормонов лептина и грелина. Такие изменения длятся около суток. В течение всего этого времени человек будет испытывать повышенное чувство голода, предупредила доктор.

Еще одной причиной голода она назвала эмоциональное опустошение после плохого сна, из-за которого организм начинает искать источники быстрого дофамина. Больше всего удовольствия доставляют сахар и жиры, поэтому именно такую еду будет выбирать невыспавшийся человек. Плохое питание, в свою очередь, приводит к бессоннице, поэтому возникает порочный круг, добавила Риццоло.

Ранее терапевт Ольга Чистик объяснила, почему после обеда некоторые люди испытывают сонливость. По ее словам, это обычно происходит после употребления продуктов, в составе которых содержится много быстрых углеводов.