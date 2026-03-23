Любителей порно предупредили о риске эректильной дисфункции

Уролог Эдуардо Мартинес де Соуза заявил, что просмотр фильмов для взрослых увеличивает риск развития эректильной дисфункции. Такое предупреждение любителям порно он сделал в разговоре с изданием Metropoles.

«Массовый доступ в интернет в сочетании с такими факторами, как стресс, неправильное питание и нездоровый образ жизни, был признан одной из основных причин эректильной дисфункции у молодых мужчин», — пояснил Соуза.

Дело в том, что, по его словам, порнография может привести к завышенным ожиданиям в сексе, а также к снижению самооценки и чувству разочарования.

Аналогичное мнение высказал и уролог Тиаго Вилела Сантос. Он подчеркнул, что фильмы для взрослых предлагают интенсивные и разнообразные стимулы, которые зачастую не соответствуют действительности. Это чревато возникновением трудностей с возбуждением во время реального полового акта, добавил доктор.

