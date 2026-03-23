Утренняя привычка может замедлить метаболизм и вызвать головные боли

Эту ошибку совершают многие люди. Врач-натуропат доктор Джейн Боуринг рассказала, почему после пробуждения не следует тянуться к смартфону.

По словам специалиста, использование телефона сразу после сна вызывает чрезмерную стимуляцию мозга. Просмотр ленты новостей или соцсетей повышает уровень дофамина, что создаёт мощную нагрузку на нервную систему.

«Не стоит этого делать, это повысит уровень дофамина, который очень сильно стимулирует мозг и нервную систему», — объяснила Боуринг.

Кроме того, электромагнитные поля, излучаемые телефоном, влияют на клеточный обмен. Они вызывают избыточное поступление кальция в клетки, для компенсации которого требуется больше магния. Этот дисбаланс, по словам врача, сказывается на метаболизме в течение всего дня, уровне энергии и может вызывать головные боли.

Синий свет экрана также нарушает циркадные ритмы, подавая мозгу ложный сигнал о том, что наступил полдень, что сбивает биологические часы.