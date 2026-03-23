Стало известно, смогут ли люди в ближайшее время доживать до 120 лет

Довести продолжительность жизни большинства людей до 120 лет в обозримой перспективе не получится, так как медицина пока еще не может настолько сильно затормозить старение организма. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский на конференции «День Бластима 2026» в МГУ имени Ломоносова, сообщает ТАСС.

По словам исследователя, сейчас люди крайне редко переходят рубеж 110-летия, и такой долгожитель привлекает пристальное внимание ученых. В любом случае, подчеркнул Лидский, все эти возрастные рекорды носят единичный характер, и нет оснований полагать, что они примут массовый характер в ближайшем будущем. Саму мысль о том, что продолжительность жизни человека может достичь 150 лет, профессор охарактеризовал как всего лишь смелую гипотезу, а не научный прогноз.

Лидский обратил внимание, что рост ожидаемой продолжительности жизни, который нарастил темп в XX веке, в некоторых благополучных странах за последние десятилетия существенно замедлился, а кое-где и вовсе остановился.

«Из этого следует жесткий вывод: классическая медицина уже исчерпала свои возможности к продлению жизни. Она научилась спасать от инфекций, лучше справляться с частью сердечно-сосудистых и других хронических болезней, но не может радикально менять сам процесс старения», — сказал ученый.

По его словам, теперь для увеличения продолжительности жизни требуются прорывные открытия в самой сфере биологии старения, которые позволят существенно повлиять на соответствующие механизмы и радикально замедлить процессы деградации клеток и тканей.

При этом Лидский отметил, что продолжительность жизни эволюционно пластична и у разных видов различается на порядки. На примере истории эволюции приматов он показал, что существенные сдвиги в сторону долголетия возможны даже за относительно короткое время: так, за 7 млн лет после видового расхождения с приматами люди удвоили продолжительность своей жизни.

