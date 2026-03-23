Как безопасно сделать укол дома

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая назвала «Газете.Ru» три ключевых принципа, которые помогут избежать осложнений при домашних инъекциях.

Выбор места. Себе лучше колоть в верхнюю наружную четверть ягодицы или в среднюю треть передней поверхности бедра. Другому человеку — в ягодицу (строго перпендикулярно) или в дельтовидную мышцу плеча. Мышца должна быть расслаблена.

Осмотр кожи. Перед уколом убедитесь, что в месте инъекции нет гнойничков, ран или раздражения.

Техника введения. Набрав препарат, выпустите пузырьки воздуха до появления капли на кончике иглы. Вводите иглу резко, на ¾ длины, поршень нажимайте медленно. После извлечения прижмите спиртовой тампон.

Важно: масляные растворы вводят особенно медленно. При резкой боли или «простреле» в ногу процедуру немедленно прекращают — возможно задет нерв. Если после укола появились покраснение, припухлость или жар, наложите полуспиртовой компресс. В случае головокружения, сыпи или затрудненного дыхания срочно вызывайте скорую.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нейрофизиолог Райбел Викс назвала продукты, употребление которых на ужин приводит к ночным кошмарам.