Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут проявиться после зимы

Врач-терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала в беседе с «Чемпионатом», какие проблемы со здоровьем могут проявиться после зимы. Она подчеркнула, что после холодного сезона организм, испытывавший дефицит солнечного света (витамина D) и подвергавшийся нагрузкам из-за различных инфекций и гиподинамии, часто сигнализирует о дисбалансе.

«Общими для всех проблемами считаются астения (синдром «весенней усталости»), обострение хронических проблем (ЖКТ, суставы), дефицит витамина D и группы B, нарушение циркадных ритмов из-за смены освещённости», — сказала эксперт.

Врач подчеркнула, что женщины чаще отмечают выраженный упадок сил, ухудшение состояния кожи/волос/ногтей, нарушение цикла. Причины: более сложная гормональная регуляция, зависимость от уровня витамина D и железа (часто латентный дефицит после зимы). Мужчины обычно жалуются на апатию, снижение мотивации, мышечную слабость. Это связано с падением тестостерона на фоне дефицита витамина D, цинка и недостаточной физической активности в холода.