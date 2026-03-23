Нутрициолог ответила, для кого индейка может быть вредна

Индейка давно считается эталоном диетического мяса: её рекомендуют спортсменам, включают в рацион детей и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Однако, как выяснилось, этот продукт подходит далеко не всем. Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с NEWS.ru объяснила, для кого индейка может быть вредна и на какие нюансы стоит обратить внимание при её употреблении.

Белое мясо, к которому относится грудка индейки, содержит мало миоглобина — белка, отвечающего за доставку кислорода к мышцам. Оно светлое и постное. Бёдра и голени птицы темнее, так как содержат больше миоглобина и жира, что приближает их по свойствам к красному мясу.

Индейка считается одним из самых лёгких для пищеварения видов мяса. В ней меньше грубых соединительных тканей, чем в говядине или свинине, поэтому ферментам поджелудочной железы проще расщеплять её волокна. Белое мясо практически не содержит насыщенных жиров, замедляющих пищеварение, что объясняет его популярность в лечебных диетах.

Индейка содержит все незаменимые аминокислоты, а усвояемость её белка достигает 95% — это выше, чем у курицы и говядины. Мясо богато триптофаном (предшественником серотонина и мелатонина), витаминами группы B, селеном и цинком. Железа в индейке меньше, чем в говядине, но оно находится в легкоусвояемой форме.

Несмотря на впечатляющий список полезных свойств, индейка может навредить людям с определёнными заболеваниями.

Во-первых, в этом мясе природное содержание натрия выше, чем в других видах. Поэтому людям с гипертонией и склонностью к отёкам нутрициолог рекомендует солить индейку очень умеренно.

Во-вторых, как и любое мясо, индейка содержит пурины. При подагре и мочекаменной болезни её потребление (особенно тёмного мяса и наваристых бульонов) следует ограничивать.

Кроме того, нередко встречается аллергия на белки птицы. В этом случае от индейки придётся отказаться полностью.