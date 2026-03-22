Россиянам дали рекомендации, как организовать питьевой режим весной

Весенняя погода не притупляет жажду, и если одеваться по погоде, а не чересчур тепло, то обезвоживание не грозит и соблюдать какой-то особый питьевой режим не требуется, рассказала в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Однако весной многие люди увлекаются диетами или увеличивают физические нагрузки, готовясь к лету, что ведёт к дополнительной потере жидкости через пот и учащённое дыхание, поэтому у них потребность организма в воде остаётся высокой», — подчеркнула она.

Отмечается, что правильный питьевой режим в любое время года строится на регулярном употреблении чистой питьевой воды.

«Ориентироваться стоит на стандартные рекомендации — около 30 мл на килограмм веса, — корректируя объём в зависимости от нагрузок и погоды. Пить лучше небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь сильной жажды, так как она сигнализирует об уже начавшемся обезвоживании. Также можно ориентироваться на цвет мочи: светло-соломенный цвет означает, что воды достаточно, тёмно-жёлтый — что пить надо больше, а почти бесцветная моча может указывать на то, что жидкости в организме излишек», — добавила Кашух.

Что касается изотоников и минеральных вод, то они могут быть полезны, но не в качестве основной замены воде, предупредила специалист.

«Изотонические напитки разработаны для восполнения потерь электролитов (натрия, калия, магния) после интенсивных и длительных тренировок, когда человек теряет с потом много солей. Для обычной повседневной активности они не нужны. Столовая минеральная вода хороша, но её бесконтрольное употребление вместо обычной воды способно нарушить солевой баланс и повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, особенно если есть хронические заболевания. Лучше использовать её в качестве дополнительного напитка в разумных количествах», — посоветовала гастроэнтеролог.

По её словам, оптимально утоляет жажду и восполняет потери жидкости именно чистая негазированная вода комнатной температуры.

«Травяные чаи и несладкие морсы также считаются хорошим дополнением. При появлении сухости кожи и губ, головной боли или утомляемости стоит в первую очередь проанализировать, достаточно ли жидкости получает организм в течение дня», — заключила эксперт.

