Россиянам рассказали, как подобрать питьевую воду по состоянию здоровья

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему важно следить за качеством питьевой воды, какие ее виды существуют, какую можно пить ежедневно, а какую — только по назначению врача. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Оптимальный минеральный состав воды поддерживает электролитный баланс, нормализует работу сердца, нервной системы и мышц, способствует пищеварению и выведению продуктов обмена. С водой человек может получать значительную долю микроэлементов — до 20% кальция, 25% магния и до 50–80% фтора», — объяснила доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

При этом некачественная вода может оказывать системное разрушительное воздействие. Она способна содержать патогенные микроорганизмы и химические загрязнители.

«Нитраты связаны с заболеваниями крови и онкологией ЖКТ, избыток хлора поражает печень и нервную систему. Чрезмерная минерализация повышает риск камней в почках, аритмий и нарушений обмена», — отметила Волкова.

Вся питьевая вода делится на четыре категории: столовую (первой и высшей категории), лечебно-столовую и лечебную. Самая распространенная в магазинах — вода первой категории.

«Она проходит многоступенчатую очистку и безопасна, но часто обеднена минералами, поскольку вместе с загрязнениями удаляются и полезные вещества», — рассказал кандидат технических наук, доцент ПНИПУ Александр Сурков.

По словам специалистов, регулярное употребление такой воды может приводить к дефициту микроэлементов. В отличие от нее, вода высшей категории должна не только быть безопасной, но и содержать физиологически необходимый уровень минералов. Оптимальная минерализация для ежедневного употребления составляет 200–500 мг/л.

«Это эталонная вода для здорового человека. Она восполняет потребность в кальции, магнии и других элементах, но при этом не перегружает организм», — пояснил Сурков.

Лечебно-столовая вода содержит больше солей — от 1 до 10 г/л — и оказывает выраженный физиологический эффект. Ее используют курсами.

«Щелочные воды помогают при гастрите, сульфатные — при заболеваниях печени, магниевые — при стрессе и запорах. Но для здоровых людей постоянное употребление может привести к нарушению солевого обмена», — предупредила Волкова.

Лечебная вода с минерализацией выше 10 г/л применяется исключительно по назначению врача.

«Это уже фактически лекарственное средство. Самостоятельное употребление может нанести вред, особенно детям», — подчеркнули специалисты.

Эксперты также напомнили, что важно учитывать срок хранения. В закрытой бутылке вода может храниться до двух лет, однако после вскрытия ее следует употребить в течение нескольких дней.