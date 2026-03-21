Врач ответил, какой микроэлемент необходим для поддержания иммунитета

Один из важных микроэлементов, который необходим для поддержания иммунитета, — цинк, рассказала "РГ" директор по лабораторной медицине и производству компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

«На молекулярном уровне в очень низких концентрациях цинк необходим в том числе для поддержания иммунитета. И в сезон простуд мы его активно тратим», — подчеркнула она.

При этом у взрослых, говорит эксперт, дефицит цинка фиксируется редко, а у детей — значительно чаще. Чем младше ребенок, тем выше вероятность дефицита. У детей до шести лет дефицит цинка встречается в 30-50% случаев. У подростков — уже до 30%.

Станкевич также обратила внимание, что иммунитет человека делится на врожденный и приобретенный.

Между тем для поддержания иммунитета медицинский директор компании "Промомед", кандидат биологических наук Виктория Щербакова рекомендовала правильно питаться, употреблять больше овощей и фруктов, спать не менее 7-8 часов в сутки, учиться управлять стрессом, больше бывать на свежем воздухе. Также организму нужны регулярные физические нагрузки, например ходьба, плавание, йога, но они должны быть умеренными.

«Чрезмерные тренировки могут, наоборот, ослабить иммунитет», — заключила врач.

