Все, что нужно знать о пользе и вреде творога

Творог — источник белка, который способствует укреплению костей и мышечной массы. Его можно есть как в качестве перекуса, так и заменять им полноценные приемы пищи без страха навредить фигуре. Подробнее о пользе и вреде творога — в материале «Вечерней Москвы».

Польза творога и когда его лучше съесть

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, творог — продукт животного происхождения, который содержит два вида белка:

сывороточный — быстроусвояемый;

казеин — медленный белок, который отвечает за длительное насыщение.

«Творог помогает контролировать аппетит за счет большого количества белка и низкого содержания углеводов. Поэтому продукт с низким процентом жирности часто используются при похудении, чтобы снизить общую калорийность рациона. Также творог включают в рацион спортсменов, потому что за счет двух видов белков происходит восстановление и прирост мышечной массы», — пояснила Русакова.

Помимо этого, в продукте высокое содержание витаминов и макроэлементов, среди которых:

кальций и фосфор — отвечают за прочность костной ткани, зубной эмали и ногтевой пластины;

селен — важен для поддержания иммунной системы и нормальной работы щитовидной железы;

витамин B12 — полезен для нервной системы и кровообращения.

Диетолог рекомендовала есть творог на завтрак и ужин.

«Из-за высокого содержания белка он обеспечивает длительное насыщение, при этом не перегружает пищеварительную систему, поэтому хорошо подходит для начала дня. Его также полезно съесть в качестве ужина, за несколько часов до сна, потому что в нем содержится большое количество триптофана, который превращается в организме в мелатонин — гормон сна», — пояснила она.

Вред

Несмотря на большое количество полезных свойств, в некоторых случаях творог может быть опасен для здоровья. В частности, Русакова рекомендовала есть его с осторожностью при:

проблемах с почками — они испытывают сильную нагрузку во время выведения продуктов распада из организма из-за высокого содержания белка;

аллергических реакциях — появляются проблемы с дыханием, кожные высыпания и зуд;

непереносимости лактозы — возникают вздутие, диарея или запоры, спазмы, а также урчание в животе;

атеросклерозе и ожирении — из-за высокой калорийности и содержания жиров в продукте эти заболевания могут обостриться.

«Если у человека появились любые неприятные симптомы, после того как он съел творог, лучше обратиться к врачу, сдать анализы на аллергены и пройти другие виды обследований, чтобы понять причину и улучшить свое состояние», — рассказала врач.

Как выбрать

Русакова напомнила, что по консистенции существуют разные виды творога:

рассыпчатый;

зернистый;

брикетный;

мягкий.

«Выбирать стоит исходя из собственных вкусовых предпочтений. Но для любого вида творога оптимальная жирность — пять процентов. Такой продукт дольше позволяет сохранять ощущение сытости и запускает ускоренное всасывание кальция, калия и магния», — сообщила врач.

При выборе творога Русакова рекомендовала внимательно изучить упаковку.

«Желательно, чтобы он был приготовлен в соответствии с ГОСТом, а в его составе были молоко, закваска, ферменты и хлористый калий. Крахмала, растительных жиров, консервантов и других добавок, напротив, быть не должно. Также проверьте срок годности и герметичность упаковки», — пояснила она.

После вскрытия упаковки продукт можно оценить по внешнему виду, цвету и запаху. Хороший творог должен быть:

белого или слегка кремового оттенка;

однородной структуры;

с кисловатым, но не с резким запахом;

несильно сухой и несильно влажный.

Также диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, почему киви способен выводить токсины из организма и сжигать жиры, тем самым способствуя похудению. Чем еще полезен киви и в каком количестве его безопасно есть, рассказывает «Вечерняя Москва».