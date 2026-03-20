Ученые поставили под сомнение традиционный подход к профилактике диабета

Новое исследование поставило под сомнение традиционный подход к профилактике диабета, согласно которому ключевым условием считается снижение веса. Нормализовать уровень сахара в крови можно и без похудения. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Преддиабет — состояние, при котором уровень глюкозы уже повышен, но еще не достиг значений диабета — встречается у значительной доли взрослого населения. Обычно пациентам рекомендуют изменить питание и снизить массу тела. Однако на практике это удается не всем, а заболеваемость диабетом продолжает расти.

В новом исследовании выяснилось, что примерно у четверти участников программ по изменению образа жизни уровень сахара возвращался к норме без потери веса. Более того, такой эффект обеспечивал такую же защиту от развития диабета, как и снижение массы тела.

Ключевым фактором, как показали данные, оказалось не количество жира, а его распределение в организме. Висцеральный жир, окружающий внутренние органы, связан с воспалением и нарушением работы инсулина. Подкожный жир, напротив, может способствовать более здоровому обмену веществ.

Участники, у которых преддиабет исчез без похудения, демонстрировали перераспределение жира — от внутренних органов к подкожным слоям — даже при неизменной массе тела.

Кроме того, важную роль играют гормоны, регулирующие уровень сахара. В частности, гормон GLP-1, который усиливает выработку инсулина, оказался более активен у людей, достигших ремиссии без снижения веса.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не отменяют пользу похудения, но смещают акцент: главным становится контроль уровня глюкозы и метаболического здоровья.

Практически это означает, что эффективными могут быть стратегии, направленные на уменьшение висцерального жира. Например, средиземноморская диета с высоким содержанием полиненасыщенных жиров (рыба, оливковое масло, орехи) и регулярные аэробные нагрузки.

Исследователи считают, что такие данные могут изменить подход к профилактике диабета и дать новые возможности людям, которым трудно снизить вес, но которые могут улучшить состояние за счет метаболических изменений.