Врач запретил ровесникам Чака Норриса кардиотренировки

Ровесникам Чака Норриса, скончавшегося в возрасте 86 лет, не стоит заниматься силовыми тренировками, предупредил в интервью НСН невролог Павел Хорошев.

© nsn.fm

Ранее стало известно, что скончался легендарный американский актер Чак Норрис. Официальная причина его смерти не сообщается. По данным СМИ, накануне актер и мастер боевых искусств был госпитализирован на Гавайях, где проводил тренировки. Хорошев объяснил, почему это было опасно для жизни.

«Заниматься умеренной физической нагрузкой всю жизнь очень полезно, но это должно быть соразмерно возрасту. В таком возрасте в приоритете могут быть гимнастика, шахматы, йога, но ни в коем случае не какие-то силовые упражнения. То есть ничего, что может спровоцировать нагрузку на симпатическую нервную систему. Большая нагрузка на вегетативную нервную систему может привести к аритмии, а также вызвать тромбоз, поскольку при аритмии возникает огромное количество, буквально миллиарды тромбов. Тромбоз может привести к инфаркту или инсульту, поэтому никаких кардиотренировок быть не должно. Ничего, что может вызвать нагрузку на сердце и большую нагрузку на симпатическую нервную систему. Если же заниматься спокойными видами спорта, ходьбой, скандинавской ходьбой или гимнастикой, то нагрузка на сердце и кислородное истощение минимальны», - пояснил врач.

Он также посоветовал всем после 45 лет не реже раза в год проверять сердце.

«Годам к 45-55 у доброй трети людей резко повышается вероятность аритмии. После 45 лет аритмия есть у всех. После 50 лет нужно обязательно проводить кардио-диспансеризацию, делать ЭКГ как минимуму один раз в год, чтобы выявлять нарушения ритма. Этим людям нужно назначать специальные препараты, которые по-народному называются "разжижение крови". Эти препараты даже в случае нарушения ритма будут делать образование тромбов невозможным или резко снижать их количество. Это позволит сохранить максимальное количество жизней», - заключил собеседник НСН.

20 февраля в возрасте 39 лет скончался лидер группы Shortparis Николай Комягин. По данным СМИ, ему стало плохо после тренировки по боксу, у музыканта остановилось сердце, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».