Фитнес-тренер дал советы по эффективным тренировкам после 40 лет

Фитнес-тренер Александр Колосков дал совет по эффективным тренировкам для людей старше 40 лет. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, важно не «убиваться» на тренировках, а заниматься с умом.

«Краеугольным камнем программы должны стать силовые упражнения. Не стоит бояться гантелей или работы с собственным весом: приседания, выпады, отжимания помогают сохранить мышечную массу, а значит — поддерживают обмен веществ и защищают суставы», — заявил Колосков.

Тренер также рекомендовал обратить внимание на упражнения на мобильность и растяжку. Кроме того, Колосков рекомендовал работать с балансом и не забывать про умеренное кардио.

