Назван продукт, который защищает память и замедляет старение мозга

Испанские учёные выяснили, что оливковое масло первого холодного отжима не только полезно для сердца, но и способно поддерживать когнитивные функции мозга. Секрет кроется во влиянии масла на микробиом кишечника.

© Чемпионат.com

Работа была проведена специалистами отдела питания человека университета Ровира-и-Виргили, Института исследований здоровья имени Пере Виргили и исследовательского центра CIBERobn. В течение двух лет учёные наблюдали за 656 добровольцами в возрасте от 55 до 75 лет с избыточным весом и метаболическим синдромом.

Анализ показал, что у участников, которые регулярно употребляли нерафинированное оливковое масло первого отжима, улучшились показатели когнитивных тестов по сравнению с теми, кто предпочитал рафинированные сорта. Кроме того, у первой группы наблюдалось более высокое разнообразие кишечной микробиоты — ключевого показателя здоровья пищеварительной системы.

Исследователи обнаружили, что бактерии рода Adlercreutzia могут служить маркером полезной связи между потреблением качественного масла и сохранением ясности ума. По мнению учёных, это доказывает, что польза для мозга опосредована влиянием на баланс микробов в кишечнике.

Но не все оливковые масла одинаково полезны для мозга. Рафинированные версии, прошедшие промышленную обработку, теряют большую часть природных антиоксидантов, полифенолов и витаминов. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать именно масло первого холодного отжима.

Исследование опубликовано в журнале Microbiome.