Названы четыре тихих провокатора возвращения аритмии после лечения

Кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов назвал четыре неочевидные причины возвращения аритмии после успешного лечения. О тихих провокаторах сбоев сердечного ритма он поговорил с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Кардиолог со ссылкой на опыт работы заявил, что чаще всего вылеченная аритмия может вернуться из-за того, что человек не контролирует артериальное давление, имеет лишний вес, регулярно употребляет алкоголь «по чуть-чуть» и плохо спит (особенно если у него есть апноэ сна).

«Иногда пациент идеально принимает лекарства, но не спит и живет в хроническом стрессе, и тогда пролеченная аритмия все равно возвращается», — подчеркнул Баймуканов.

Также, продолжил врач, обязательно надо учитывать факторы риска. По его словам, под особо тщательным присмотром должны находиться люди, у которых есть сразу несколько серьезных заболеваний, например, сахарный диабет второго типа и фибрилляция предсердий.

Специалист отметил, что немаловажную роль играет и тактика лечения аритмии.

«Лекарственная терапия антиаритмическими препаратами — это база. Однако существуют научные данные о том, что такая терапия эффективна лишь в 50 процентах случаев и только в первый год лечения. Со временем эффективность медикаментозного метода снижается», — пояснил Баймуканов.

Ранее кардиолог Наталья Соловьева рассказала, как улучшить здоровье сердца с помощью питания. Для этого она предложила добавить в рацион овощи и зелень.