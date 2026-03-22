Угроза новой пандемии: как предотвратить развитие диабета

В России существует вероятность эпидемии сахарного диабета второго типа, прогнозируют врач-эндокринологи. Все чаще болезнь диагностируют у людей среднего возраста — 30–40 лет. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом причины раннего развития сахарного диабета, как вовремя его распознать и можно ли предотвратить его появление.

© Вечерняя Москва

Причины появления диабета

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что в России, как и во всем мире, действительно есть риск эпидемии сахарного диабета. Этому есть несколько объяснений:

неправильное питание;

ожирение;

отсутствие физической активности;

стресс;

коронавирус;

частое употребление алкоголя.

«В совокупности эти факторы приводят к тому, что мозг требует больше сладкого, чтобы получить энергию. В ответ на это поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, что приводит к инсулинорезистентности — состоянию, когда организм утрачивает чувствительность к инсулину. Затем эта патология незаметно перетекает в сахарный диабет второго типа», — пояснил Кондрахин.

Как вовремя распознать диабет второго типа

Диабет можно распознать на ранней стадии, среди первых признаков врач выделил:

долго заживающие ранки;

сильная кровоточивость десен;

гнойные инфекции (ячмень, фурункул);

сухая кожа;

ослабление иммунитета;

спазмы в икроножных мышцах.

«Это первые признаки, которые сигнализируют о развитии сахарного диабета второго типа. Если параллельно с ними человек чувствует постоянную усталость и недомогания — это повод сдать кровь на сахар», — отметил специалист.

Среди других характерных признаков терапевт назвал:

постоянную жажду — человек может выпить до 10 литров воды в сутки, но ему будет недостаточно;

чувство голода — из-за нехватки инсулина глюкоза не поступает в клетки, а люди испытывают перманентную потребность в еде, чтобы получить энергию;

учащенное мочеиспускание — возникает как последствие обильного питья.

«Со временем могут появиться головокружение, повышенная потливость, нарушение сна и раздражительность. Мозг, испытывая постоянное глюкозное голодание, не сможет восстанавливать свои ресурсы, отсюда возникают подобные симптомы», — рассказал специалист.

Что делать, чтобы предотвратить болезнь

Кондрахин уточнил, что предотвратить развитие сахарного диабета можно, если вовремя заметить симптомы и обратиться к эндокринологу:

«Врач направит на анализ крови, который сдают строго натощак — через 8–10 часов после последнего приема пищи. При этом даже чистить зубы перед анализом нельзя, так как зубные пасты содержат сахар, из-за чего результаты исследования могут быть неточными».

Он подчеркнул, что необходимо сдать кровь на два показателя:

гликозилированный гемоглобин;

общий сахар.

«Если результаты покажут преддиабетическое состояние, врач назначит лечение, которое поможет остановить развитие диабета. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс сохранить нормальное качество жизни. Отсутствие лечения при подозрении на диабет приводит к тому, что каждый год жизнь будет сокращаться на 10 лет», — предупредил собеседник «ВМ».

Помимо сахарного диабета, у людей среднего возраста стали чаще диагностировать рак желудка.