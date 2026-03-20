Врач объяснил, есть ли смысл лечить весенний авитаминоз БАДами

Врач-терапевт Дмитрий Демидик объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», есть ли смысл лечить весенний авитаминоз БАДами. По его словам, ситуации, когда без добавок не обойтись, на самом деле редки.

«Лучше контролируйте питание — например, омега-3 и витамин D в достаточном количестве содержатся в рыбной продукции. По возможности включите в рацион больше овощей и фруктов, не сидите на супернизкокалорийных диетах. Постарайтесь оградить себя от бесконтрольного приема различных БАДов, особенно тех, которые рекомендуют друзья, родственники и коллеги», — сказал эксперт.

Демидик отметил, что принимать все добавки с витаминами и микроэлементами можно только по назначению врача. Необходимо отдавать предпочтение лекарственным формам и прибегать к БАДам только при невозможности найти лекарство или его непереносимости.