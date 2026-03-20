В чем главная опасность самолечения при помощи нейросетей

Самолечение, основанное на советах искусственного интеллекта (ИИ), может привести к ухудшению состояния. Об опасности такого способа борьбы с заболеваниями рассказала врач-иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина в беседе с «360.ru».

Она рассказала, что часто наблюдает испуганных пациентов, которые «полечились по интернету», но зашли в тупик. При этом некоторые из них сталкиваются с побочными эффектами или движутся «вообще не в том направлении», отметила врач. Иммунолог-аллерголог напомнила, что нейросети чаще всего обобщают найденную в Сети информацию и выдают общие рекомендации.

«Опасность в том, что не учитывается коморбидность. Например, у человека с простудой или с аллергией есть еще заболевания сердечно-сосудистой системы. Некоторые антигистаминные опасно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, им надо подбирать специальные препараты», — пояснила Шабалина.

При этом, добавила врач, можно пользоваться общими рекомендациями ИИ по образу жизни.

Ранее старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин рассказал о вреде самолечения антибиотиками.