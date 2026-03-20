Врач назвала плюсы клетчатки для здоровья

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова назвала плюсы продуктов с высоким содержанием клетчатки для здоровья. Комментарий эксперта попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам врача, регулярное употребление клетчатки помогает снизить массу тела, так как она уменьшает общую калорийность пищи и продлевает чувство сытости. Такой рацион также способствует предотвращению возникновения трудностей с опорожнением кишечника. Кроме того, достаточное потребление клетчатки снижает риск развития сердечно-сосудистых и некоторых видов онкологических заболеваний, добавляет доктор.

Отмечается, что клетчатка содержится в цельнозерновых продуктах, таких как крупы и макароны, и в овощах: брокколи, шпинате, моркови, свекле, тыкве. Клетчатка есть и во фруктах, среди которых яблоки, груши, апельсины, бананы и виноград. Она присутствует и в бобовых, среди которых фасоль, чечевица, нут, горох, а также в орехах — миндале, грецком, в семенах и ягодах, например, в малине, смородине.

«Взрослым рекомендуется ежедневно употреблять около 25-30 граммов клетчатки. Эту норму можно обеспечить, придерживаясь принципов гарвардской тарелки. Для каждого приема пищи тарелка 22-23 сантиметра в диаметре мысленно делится на четыре части: половина овощей и фруктов, четверть — животные белки (мясо, рыба, птица) или растительные (горох, чечевица), и еще четверть — сложные углеводы, например, крупы», — Маргарита Белоусова, эндокринолог.

По данным Купера, в 2024 году товары с высоким содержанием клетчатки присутствовали в 13 процентах заказов, а по итогам 2025 года их доля выросла до 18 процентов. Средний чек на покупку товаров с клетчаткой по итогам 2025 года составил 218 рублей, а количество подобных товаров на пользователя выросло на 11 процентов по сравнению с 2024 годом.

